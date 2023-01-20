Вехов уверен в необходимости создания в РФ системы блокировки контента

Профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана, доктор юридических наук Виталий Вехов считает, что создание в России аналогичной системы блокировки контента, как в Китае, пошло бы стране на пользу.

"Как эксперт в области информационной безопасности, я считаю, что это пошло бы на пользу не только России, но и тем гражданам зарубежных государств, которые на ее территории находятся и продолжают работу. Мы бы сократили в значительной мере денежные средства, которые тратятся сейчас на проведение всяких расследований по блокировке, по судебным тяжбам этого нежелательного контента, который сейчас существует", — заявил специалист.

Вехов подчеркнул, что создание подобной системы помогло бы сэкономить бюджет, поскольку фильтры бы в автоматическом режиме запрещали контент, направленный против России. По словам эксперта, сейчас так происходит с пророссийским контентом на западных платформах.

"Экономия бюджета в этой части на эти работы была бы, поскольку просто автоматически робот бы фильтровал все", — подытожил Вехов.

Напомним, предприниматель Евгений Пригожин заявил, что YouTube необходимо заблокировать на территории России. По его мнению, в РФ существуют аналоги, которые способны заменить западную платформу — например, "ВКонтакте" и RuTube. Бизнесмен считает, что YouTube на сегодняшний день стал "информационной чумой", а деятельность видеохостинга направлена против России.