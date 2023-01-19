С режиссером Николаем Досталем простятся в Москве 22 января

Прощание с народным артистом России, режиссером и сценаристом Николаем Досталем состоится 22 января. Гражданская панихида по усопшему пройдет в ритуальном зале Центральной клинической больницы. После этого в храме иконы Божией Матери "Знамение" в Кунцеве состоится отпевание покойного. Об этом рассказали в Союзе кинематографистов России.

Кладбище, где похоронят Николая Досталя, пока не выбрано, уточнили в организации.

Николай Досталь скончался в Москве 18 января на 77-м году жизни. За свою карьеру он снял 15 художественных фильмов и сериалов. В числе наиболее популярных - "Гражданин начальник" и "Штрафбат". Последней работой режиссера стала картина "Монах и бес".

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