В Тюменской области возросла смертность среди детей в 2022 году

За одиннадцать месяцев 2021 года в Тюменской области умер 51 ребенок, за тот же период 2022 года цифра смертей увеличилась до 60, сообщает издание nashgorod.ru.

Согласно данным Росстата, в Уральском Федеральном округе в прошлом году умер 481 ребенок, в 2021 году — 464. Наибольшая детская смертность выявилась в Свердловской и Челябинской областях. В 2021 году зарегистрировано 154 и 129 смертей соответственно, в 2022 — 176 и 129 смертей.

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