Это злобная вещь. Эксперт призвал заблокировать YouTube

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов, комментируя ситуацию с популярным видеохостингом YouTube, заявил о необходимости заблокировать этот "злобный рассадник антироссийской пропаганды". По его словам, для это должно быть принято политическое решение.

В российском экспертном сообществе продолжается обсуждение возможной блокировки сервиса YouTube на территории страны в связи с нежеланием администрации хостинга соблюдать законодательство РФ в рамках распространения контента. Как отметил в беседе с корреспондентом нашего издания Александр Власов, все технические возможности для этого есть, но должно быть принято политическое решение, как это было с Meta (экстремистская организация, деятельность на территории РФ запрещена) и Twitter (социальная сеть заблокирована в России).

"Конечно, YouTube — рассадник злобной антироссийской пропаганды, всяких там Пионтковских, Соловьев, Ходорковских, Венедиктовых. Конечно, эту часть надо бы заблокировать. YouTube — это злобная вещь, которая блокирует видеофайлы тех, кто высказывает нашу точку зрения, банит их и так далее. С этой точки зрения, конечно, их надо заблокировать. Я так понимаю, что российская власть думает о балансе, куда девать общественно-полезную вещь. Ежели можно было это на RuTube перенести силами волонтеров или кого-то, это было бы прекрасно. Перенести все полезное на RuTube, а вот это все, прошу прощения за мой французский, дерьмо заблокировать", — заявил Власов.

Напомним, предприниматель Евгений Пригожин предложил заблокировать YouTube на территории России по причине размещаемого на платформе неприемлемого политического контента. Бизнесмен уже обратился в Прокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность хостинга на соответствие российскому законодательству. Пригожин также выразил уверенность в том, что у России есть все возможности для развития собственных платформ аналогичного характера.