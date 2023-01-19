Федеральный закон не позволяет создать 80 тыс. могил на кладбище в Ростове-на-Дону

Открытое в 2019 году кладбище в Мясниковском районе Ростова-на-Дону заполнено на 70%. Вскоре может появиться ещё 80 тысяч мест для захоронения, но пока реализовать вторую очередь не получается. Представитель подрядчика Кирилл Житнев рассказал, что происходит это из-за действующих федеральных норм.

Проект готов, но утвердить его со стороны Роспотребнадзора не получается, сообщает rostovgazeta.ru.

"Согласование уткнулось в бюрократическую стену и вот уже больше года топчется на одном месте", — приводит слова Житнева РБК.

Всё дело в размерах кладбища, которое занимает 40 га, а это максимальная площадь для захоронения тел.

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