Кандидат технических наук Шарамок назвал резонной блокировку YouTube

Ученый, доцент кафедры "Телекоммуникационные системы" НИУ МИЭТ, кандидат технических наук Александр Шарамок заявил, что блокировка YouTube на территории России вполне резонна, поскольку платформа регулярно подсовывает видео-контент антироссийской направленности. В пример он привел Китай, где хостинг заблокирован много лет, но зато есть хорошие альтернативы.
"В Китае заблокирован YouTube, но при этом существуют вполне работоспособные и долгое время существующие альтернативы. Блокировка вполне резонна, я как пользователь YouTube могу сказать, что YouTube мне постоянно подсовывает различные антироссийские ролики", — заявил Шарамок.
Специалист подчеркивает, что на сегодняшний день в России не созданы альтернативы YouTube, а RuTube не обладает такими возможностями, как западный хостинг. Для решения этой проблемы необходимо создать план перехода на отечественные сервисы. После этого можно смело заблокировать YouTube антироссийскую деятельность.
"Пока альтернатива у нас не создана, RuTube не обладает такими возможностями. Блокировка должна быть постепенная. Необходимо план создать перехода и по истечении какого-то времени YouTube можно было бы заблокировать, почему бы и нет, если они занимаются антироссийской деятельностью", — добавил эксперт.
В заключение Александр Шарамок посоветовал либо доработать существующие российские сервисы, либо создать новые. По его мнению, переход должен быть плавным.
"Какие-то видеохостинги уже существуют, может быть, что-то разработать еще надо или существующие как-то развивать. Переход должен быть плавным", — подытожил Шарамок.
Напомним, бизнесмен Евгений Пригожин выступил с инициативой по блокировке YouTube на территории России и направил обращение в прокуратуру с просьбой инициировать проверку в отношении видеохостинга. По мнению Пригожина, YouTube на сегодняшний день стал "информационной чумой", а деятельность видеохостинга направлена против России. Предприниматель подчеркнул, что в России существуют сервисы, способные заменить западную площадку — "ВКонтакте" и RuTube.
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