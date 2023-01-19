Вехов: нужно развивать свои сервисы на фоне риска блокировки YouTube

Профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана, доктор юридических наук Виталий Вехов подтвердил, что видеохостинг YouTube не соблюдает российское законодательство в части распространения контента. На этом фоне специалист считает правильным, что в России пытаются обратить внимание на свои собственные национальные программные ресурсы.

Комментируя ситуацию с вероятной блокировкой YouTube в России, Вехов отметил, что российское законодательство по сравнению с зарубежным достаточно мягко относится к тем, кто его нарушает различным "вредоносным" контентом. Как объяснил профессор, у нас сначала идет первое предупреждение, потом через месяц, в случае его неисполнения, — второе, и только после этого уже Роскомнадзор принимает решение о временном ограничении работы сервиса-нарушителя.

"Наиболее жесткое законодательство сейчас действует в Китае, там уже второе десятилетие работает золотой firewall в кавычках. У них существует свой внутренний государственный интернет, который связывается через различные фильтры и технические программы, которые контролируют спецслужбы Китая. Просто так выйти на внешние доменные имена из Китая невозможно. Также другие пользователи не на все домены Китая могут из обычного интернета попасть", — отметил Виталий Вехов.

Эксперт напомнил, что еще в 90-е годы в России RuTube очень эффективно развивался и фактически показывал лучшие показатели, чем YouTube и другие зарубежные видеохостинги. По его словам, в настоящее время российские специалисты пытаются на фоне специальной военной операции и мирового переустройства обратить внимание на свои национальные программные ресурсы.

"Я считаю, это правильно. По законодательству тот, кто владеет платформой, должен соблюдать законодательство страны и своевременно либо блокировать, либо устранять контент, который нарушает национальное законодательство. YouTube, к сожалению, на это не идет", — подчеркнул Вехов.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин обратился в Прокуратуру РФ с просьбой проверить сервис YouTube на предмет нарушения российского законодательства. Бизнесмен убежден, что в России существует достаточное количество аналогов, на которые могут перейти пользователи в случае блокировки популярного хостинга, который, по мнению Пригожина, сегодня превратился в "информационную чуму".