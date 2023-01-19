Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Депутат Госдумы Ананских: у России нет необходимости искать лазейки для продажи нефти
Снайперы ВСУ больше не имеют преимущества на запорожском направлении, заявил Рогов
Рогов заявил о локальном наступлении ВС РФ в районе Орехова Запорожской области
Кадыров обрушился с критикой на генерала Соболева, призвавшего брить бороды в зоне СВО
Это злобная вещь. Эксперт призвал заблокировать YouTube
Захарова: Политика Киева может привести к крупнейшему внутриконфессиональному конфликту в современной истории Европы
Невролог: головокружение может указывать на несколько заболеваний
Астрологи: мужчины-Львы любят дарить дорогие подарки
Подоляк высказался об убийстве банкира Киреева сотрудниками СБУ: были претензии

Вехов: нужно развивать свои сервисы на фоне риска блокировки YouTube

Общество

Профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана, доктор юридических наук Виталий Вехов подтвердил, что видеохостинг YouTube не соблюдает российское законодательство в части распространения контента. На этом фоне специалист считает правильным, что в России пытаются обратить внимание на свои собственные национальные программные ресурсы.

Вехов: нужно развивать свои сервисы на фоне риска блокировки YouTube

Комментируя ситуацию с вероятной блокировкой YouTube в России, Вехов отметил, что российское законодательство по сравнению с зарубежным достаточно мягко относится к тем, кто его нарушает различным "вредоносным" контентом. Как объяснил профессор, у нас сначала идет первое предупреждение, потом через месяц, в случае его неисполнения, — второе, и только после этого уже Роскомнадзор принимает решение о временном ограничении работы сервиса-нарушителя.

"Наиболее жесткое законодательство сейчас действует в Китае, там уже второе десятилетие работает золотой firewall в кавычках. У них существует свой внутренний государственный интернет, который связывается через различные фильтры и технические программы, которые контролируют спецслужбы Китая. Просто так выйти на внешние доменные имена из Китая невозможно. Также другие пользователи не на все домены Китая могут из обычного интернета попасть", — отметил Виталий Вехов.

Эксперт напомнил, что еще в 90-е годы в России RuTube очень эффективно развивался и фактически показывал лучшие показатели, чем YouTube и другие зарубежные видеохостинги. По его словам, в настоящее время российские специалисты пытаются на фоне специальной военной операции и мирового переустройства обратить внимание на свои национальные программные ресурсы.

"Я считаю, это правильно. По законодательству тот, кто владеет платформой, должен соблюдать законодательство страны и своевременно либо блокировать, либо устранять контент, который нарушает национальное законодательство. YouTube, к сожалению, на это не идет", — подчеркнул Вехов.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин обратился в Прокуратуру РФ с просьбой проверить сервис YouTube на предмет нарушения российского законодательства. Бизнесмен убежден, что в России существует достаточное количество аналогов, на которые могут перейти пользователи в случае блокировки популярного хостинга, который, по мнению Пригожина, сегодня превратился в "информационную чуму".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной

Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.

Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Варшаве на аукционе выставили на продажу личные вещи военнопленных ВС РФ
Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев Знак зодиака 19 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Войну меряют не только кровью, но и деньгами Сергей Лебедев
Пропавший Владимир Познер объявился в США вместе с Леонидом Ярмольником
МК: Леонков заявил о самом эффективном оружии ВС РФ против танков из Германии "Леопард"
Британцы оценили реакцию жены Зеленского на крушение вертолёта под Киевом: крокодиловы слёзы
Британцы оценили реакцию жены Зеленского на крушение вертолёта под Киевом: крокодиловы слёзы
Последние материалы
Снайперы ВСУ больше не имеют преимущества на запорожском направлении, заявил Рогов
Рогов заявил о локальном наступлении ВС РФ в районе Орехова Запорожской области
Кадыров обрушился с критикой на генерала Соболева, призвавшего брить бороды в зоне СВО
Это злобная вещь. Эксперт призвал заблокировать YouTube
Захарова: Политика Киева может привести к крупнейшему внутриконфессиональному конфликту в современной истории Европы
Невролог: головокружение может указывать на несколько заболеваний
Астрологи: мужчины-Львы любят дарить дорогие подарки
Подоляк высказался об убийстве банкира Киреева сотрудниками СБУ: были претензии
Творческий вечер Юрия Грымова пройдёт 9 февраля в Нижнем Новгороде
Борис Джонсон призвал снабдить ВСУ наступательным оружием: Они могут победить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников