В Роскачестве рассказали, как из старого смартфона сделать "умный" пульт управления

Специалисты Роскачества рассказали о способах превратить старые смартфоны в камеры видеонаблюдения или пульты управления.

Эксперты Центра цифровой экспертизы объяснили, что самый простой смартфон легко превратить в умный пульт дистанционного управления для техники дома и в офисе.

Ранее эксперт предупредил, что использование смартфона во время зарядки может привести к взрыву.

"Для этого загрузите на свой старый телефон приложения типа Nest, Hue и т. п., подходящие для управления домашней или офисной техникой", — цитирует Газета.Ru слова специалистов Роскачества.

Кроме того, смартфон может служить также камерой видеонаблюдения, если установить на него специальное приложение, например, IP Webcam.

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