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Юрист: YouTube в России закрывать нецелесообразно

Общество

Всегда можно в любой социальной сети найти такой контент, основываясь на котором, можно эту сеть закрыть. Так прокомментировал Pravda.Ru снова появившиеся сегодня предложения о закрытии YouTube в России профессор, доктор юридических наук Антон Серго.

Юрист: YouTube в России закрывать нецелесообразно

Он заметил, что информации о закрытии сервиса в ближайшее время нет. Более того, это может быть не в интересах властей.

"Не исключаю, что YouTube закрывать нецелесообразно, именно потому, что это есть некая информационная площадка для тех или иных информационных или свободных, или, может быть, не очень демократичных поползновений. И пусть лучше это будет площадка, которая более-менее хоть как-то контролируется, чем такая креативная позиция уйдёт в подполье. И тогда контролировать распространение информации будет гораздо сложнее. Лучше, чтобы такая площадка была. Это выгодно, в конечном итоге получается, и государству, и пользователям", - объяснил собеседник издания.

По его мнению, Rutube не может считаться альтернативой YouTube. Он может быть лишь второй площадкой.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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