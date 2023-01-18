Пригожин предложил заменить YouTube на ЯRUS, RuTube и "Вконтакте"

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заявил о бесполезности видеохостинга YouTube для России. По его словам, в стране достаточно своих собственных сетевых ресурсов, способных заменить YouTube. Среди аналогов предприниматель назвал социальные сети ЯRUS, "Вконтакте", "Одноклассники" и RuTube.
Пригожин отметил, что почти половина контента зарубежного видеохостинга политизирована и направленна против России, остальная часть состоит из общеобразовательных и псевдонаучных видео.
"Из 100 процентов роликов на YouTube — приблизительно 40% политизировано и направлено против России, еще 40% — общеразвлекательный контент и 20% — это специализированные видео для узких сегментов аудитории типа: "Хеллоу, я расскажу вам, как строить маленький сарайчик для моей маленькой собачки"", — заявил Пригожин.
Бизнесмен назвал YouTube "чумой нашего времени" и считает его закрытие в России лишь делом времени.
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