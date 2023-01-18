В Новосибирской области возбуждено дело о "мусорном" мошенничестве

В Новосибирской области расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в компании "Экология — Новосибирск".

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург выдвинули на звание самого грязного города России.

По информации "АиФ-Новосибирск", схема мошенничества заключалась в том, что компания "Экология — Новосибирск" заключала договоры с предпринимателями о перевозке твёрдых коммунальных отходов. Следствие утверждает, что руководство компании заведомо знало, что свои обязательства не будут исполнять в полном объёме.

Около 1 млрд рублей, полученные от юридических лиц, были переведены третьему лицу предположительно с целью хищения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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