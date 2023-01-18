Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Моравецкий заявил об усталости Запада от помощи Украине
Экс-главком ОВС НАТО Кларк призвал Запад предоставить Украине больше вооружений
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
Военные эксперты: Соледар стал для ВСУ "ловушкой", в которой погибли 20-25 тысяч солдат
Пригожин предложил заменить YouTube на ЯRUS, RuTube и "Вконтакте"
Myśl Polska: на военные сборы в Польше начали призывать мужчин старше 50 лет
Правозащитник: устранить коррупцию в Ростовской области поможет прекращение "кумовства"
МК: Кнутов назвал разборки киевского режима и туман вероятными причинами смерти Монастырского
Зеленский отправил свою жену на форум в Давос из-за решения Путина

В Новосибирской области возбуждено дело о "мусорном" мошенничестве

Общество

В Новосибирской области расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в компании "Экология — Новосибирск".

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург выдвинули на звание самого грязного города России.

По информации "АиФ-Новосибирск", схема мошенничества заключалась в том, что компания "Экология — Новосибирск" заключала договоры с предпринимателями о перевозке твёрдых коммунальных отходов. Следствие утверждает, что руководство компании заведомо знало, что свои обязательства не будут исполнять в полном объёме.

Около 1 млрд рублей, полученные от юридических лиц, были переведены третьему лицу предположительно с целью хищения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Соледаре сотни брошенных трупов украинских боевиков — тела до сих пор собирают

Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".

В Соледаре сотни брошенных трупов украинских боевиков — тела до сих пор собирают
Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной
Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной
Читатели DM жёстко раскритиковали жену Зеленского из-за её поездки на ВЭФ в Давосе
Бойцы ВС РФ сбили гигантский дрон-бомбардировщик ВСУ под Артёмовском
Войну меряют не только кровью, но и деньгами Сергей Лебедев Знак зодиака 18 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев "Алиса, где встретить призрака в России?" Дмитрий Соколов
В Киеве признали уязвимость центров принятия решений перед российскими ракетами
В Варшаве на аукционе выставили на продажу личные вещи военнопленных ВС РФ
Балерина Анастасия Волочкова допустила отношения с мужчинами за большие деньги
Балерина Анастасия Волочкова допустила отношения с мужчинами за большие деньги
Последние материалы
Моравецкий заявил об усталости Запада от помощи Украине
Экс-главком ОВС НАТО Кларк призвал Запад предоставить Украине больше вооружений
В Новосибирской области возбуждено дело о "мусорном" мошенничестве
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
Военные эксперты: Соледар стал для ВСУ "ловушкой", в которой погибли 20-25 тысяч солдат
Пригожин предложил заменить YouTube на ЯRUS, RuTube и "Вконтакте"
Myśl Polska: на военные сборы в Польше начали призывать мужчин старше 50 лет
Гороскоп на 18 января: "Тельцов ждут проблемы на работе, а Львы получат деньги"
Правозащитник: устранить коррупцию в Ростовской области поможет прекращение "кумовства"
МК: Кнутов назвал разборки киевского режима и туман вероятными причинами смерти Монастырского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников