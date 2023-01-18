В Тюменской области модернизируют системы оповещения граждан

В Тюменской области проводят модернизацию системы оповещения жителей. Заместитель директора областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Горин сообщает, что это плановые работы.

В 2021 году запустили автоматизированную систему централизованного оповещения в Тюменской области. Её модернизация позволит оперативно уведомлять о важных событиях 90% жителей региона, сообщает nashgorod.ru.

Ранее население области было обеспокоено установкой громкоговорителей вдоль дорог областной столицы. Многие думали, что идёт подготовка к возможной эвакуации.

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