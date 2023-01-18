Депутат Матвейчев призвал граждан РФ готовиться к закрытию YouTube

Есть вероятность блокировки видеохостинга YouTube. Об этом проинформировал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в беседе с Lenta.ru.

Он призвал граждан РФ готовиться к этому. Эксперт подчеркнул, что видеохостинг не выплачивает штрафы и блокирует всех подряд. Матвейчев считает, что YouTube — не просто площадка, а оружие информационной войны.

"Как мы не должны армии неприятеля допускать к нам на территорию, точно так же в нашем информационном пространстве чужих вражеских ресурсов тоже быть не должно. Это наш информационный суверенитет", — сказал эксперт.

Ранее такое предупреждение делал и Егор Крид. Он уверен, что в ближайшее время YouTube в РФ будет заблокирован.

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