Победить коррупцию в Ростовской области поможет только устранение безнаказанности, таким мнением поделился правозащитник Александр Хуруджи с журналистами издания rostovgazeta.ru.
По его словам, причиной множества преступлений в области является безнаказанность.
Если бы забытые дела были бы доведены до конца, многие бы не стали идти на нарушения, считает юрист.
К тому же нужно прекратить "кумовство", которое всегда было широко распространено на юге России, добавил он.
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Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".