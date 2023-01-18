Правозащитник: устранить коррупцию в Ростовской области поможет прекращение "кумовства"

Победить коррупцию в Ростовской области поможет только устранение безнаказанности, таким мнением поделился правозащитник Александр Хуруджи с журналистами издания rostovgazeta.ru.

По его словам, причиной множества преступлений в области является безнаказанность.

Если бы забытые дела были бы доведены до конца, многие бы не стали идти на нарушения, считает юрист.

К тому же нужно прекратить "кумовство", которое всегда было широко распространено на юге России, добавил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.