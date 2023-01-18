Президент России Владимир Путин рассказал, что у его матери в блокадном Ленинграде украли продуктовые карточки.
В среду, 18 января российский лидер посетил музей обороны и блокады Ленинграда вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Одним из экспонатов музея были продуктовые карточки. Во время блокады Ленинграда власти ежедневно меняли цвет этих карточек, чтобы бороться с жуликами.
"У моей мамы украли карточки. Она подошла получать, кто-то дал по руке — выхватил и убежал", — сказал глава государства.
В сентябре 2021 года Путин подписал указ о единовременной выплате 50 тысяч рублей россиянам, которые награждены медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда".
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