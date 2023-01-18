В Новосибирской области задержавшему нарушителя гражданину предложили работать в ГИБДД

В Черепановском районе Новосибирской области инспекторы ДПС погнались за водителем, который был в состоянии алкогольного опьянения. Остановить нарушителя помог молодой человек. Об этом сообщает издание Сиб.фм.

Нетрезвого водителя на автомобиле марки "Киа" зафиксировали в Алтайском крае и передали сведения о нём новосибирским инспекторам. Поймать нарушителя помог 19-ти летний Андрей Савинков. Его поблагодарили за содействие и предложили работать в ГИБДД.

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