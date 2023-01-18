Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о туманном будущем, которое наступит после окончания спецоперации на Украине.
Министр иностранных дел РФ уверен, что Россия добьётся своих целей по итогам проведения СВО.
"В....* когда-то закончится, мы всё равно отстоим свою правду, но как дальше жить, я пока не представляю себе. Всё будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа", — сказал Лавров.
Ранее Сергей Лавров заявил, что о переговорах с Владимиром Зеленским не может быть и речи.
*по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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