Автокриминалист о способах распознать скрученный пробег автомобиля: следы демонтажа приборной панели

Руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков рассказал, как распознать скрученный автопробег автомобиля.

Эксперт отметил, что следы демонтажа приборной панели могут говорить о том, что пробег автомобиля уменьшили.

Он посоветовал при покупке б/у автомобиля изучить регламент её обслуживания и обратить внимание на то, какое именно ТО проходилось на каждом интервале пробега.

Ранее автоэксперт Пахомов рассказал о правилах покупки автозапчастей.

Он рекомендует оценить состояние приводных натяжителей, ремня генератора, тормозных дисков и колодок. О пробеге авто может рассказать уровень замутнённости фар, количество сколов на бампере.

"Ещё один способ связан с показателем суточного пробега и средней скорости в бортовом компьютере при условии, что эти данные не обнулялись на протяжении нескольких тысяч километров. Пробег можно поделить на среднюю скорость передвижения и сопоставить эти данные", — цитирует Газета.Ru слова специалиста.

Он объяснил, что продавцы нередко пытаются скрыть следы эксплуатации машины, прибегая к услугам по профессиональному уходу за автомобилем.

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