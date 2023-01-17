Мэр Перми пообещал миллион рублей за победу в марафоне

Мэр Перми Алексей Дёмкин сообщил, что награда победившим в марафоне бегунам составит 1 миллион рублей. Об этом пишет издание properm.ru.

Раньше выплата за победу была 500 тыс. рублей, а в этом году размер наград увеличили. Но для повышенного приза нужно добиться результата по заданию или поставить рекорд трассы.

Дёмкин объяснил, что комитет по физической культуре и федерация легкой атлетики вместе решают, за какое время дадут главный приз.

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