Мэр Перми Алексей Дёмкин сообщил, что награда победившим в марафоне бегунам составит 1 миллион рублей. Об этом пишет издание properm.ru.
Раньше выплата за победу была 500 тыс. рублей, а в этом году размер наград увеличили. Но для повышенного приза нужно добиться результата по заданию или поставить рекорд трассы.
Дёмкин объяснил, что комитет по физической культуре и федерация легкой атлетики вместе решают, за какое время дадут главный приз.
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