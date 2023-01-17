Прилепин о бегущих из страны россиянах: Вы патриоты украинские

Писатель Захар Прилепин сравнил современных эмигрантов с белой эмиграцией начала ХХ века.

Прилепин отреагировал на новость о том, что российские эмигранты выпустили сборник "К 100-летию первой эмиграции из России".

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" считает, что нынешние эмигранты не имеют никакого отношения к белой эмиграции столетней давности.

"Потому что белая эмиграция декларировала стремление к единой и неделимой России, а в Гражданскую они тоже били петлюровцев, и считали самостийников кретинами. И если б вы им попались тогда — вас бы к стенке поставили", — написал Прилепин в своём микроблоге.

Он уверен, что эмигранты начала ХХ века сегодня уже были бы в зоне СВО, потому что они являлись настоящими патриотами.

"А вы патриоты — "украинские", — отметил писатель.

Ранее Захар Прилепин высказался об отставке Алексея Арестовича.

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