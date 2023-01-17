Писатель Захар Прилепин сравнил современных эмигрантов с белой эмиграцией начала ХХ века.
Прилепин отреагировал на новость о том, что российские эмигранты выпустили сборник "К 100-летию первой эмиграции из России".
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" считает, что нынешние эмигранты не имеют никакого отношения к белой эмиграции столетней давности.
"Потому что белая эмиграция декларировала стремление к единой и неделимой России, а в Гражданскую они тоже били петлюровцев, и считали самостийников кретинами. И если б вы им попались тогда — вас бы к стенке поставили", — написал Прилепин в своём микроблоге.
Он уверен, что эмигранты начала ХХ века сегодня уже были бы в зоне СВО, потому что они являлись настоящими патриотами.
"А вы патриоты — "украинские", — отметил писатель.
Ранее Захар Прилепин высказался об отставке Алексея Арестовича.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.