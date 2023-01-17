Уволенный из МХТ им Чехова Назаров опубликовал стих: "Я тоже выполнял команды"

Уволенный из МХТ им Чехова народный артист РФ Дмитрий Назаров разместил в своём микроблоге стихотворение, в котором высказался о новой реальности.

Худрук театра, которому Назаров отдал 20 лет своей жизни, Константин Хабенский принял решение уволить выступающего против СВО артиста вместе с супругой.

После этого на странице в социальных сетях актёра появилось стихотворение.

"Покорность вбили нам по гланды со страхом вместе зловонючим,

Я тоже выполнял команды, к которым с детства был приучен.

Но эта новая реальность, без ботала и поводка

Дает такую многогранность, что задыхаешься слегка", — гласит рифмованное творение Назарова.

Ранее писатель Захар Прилепин рассказал, что Хабенского подвергают травле после увольнения Назарова.

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