Уволенный из МХТ им Чехова народный артист РФ Дмитрий Назаров разместил в своём микроблоге стихотворение, в котором высказался о новой реальности.
Худрук театра, которому Назаров отдал 20 лет своей жизни, Константин Хабенский принял решение уволить выступающего против СВО артиста вместе с супругой.
После этого на странице в социальных сетях актёра появилось стихотворение.
"Покорность вбили нам по гланды со страхом вместе зловонючим,
Я тоже выполнял команды, к которым с детства был приучен.
Но эта новая реальность, без ботала и поводка
Дает такую многогранность, что задыхаешься слегка", — гласит рифмованное творение Назарова.
Ранее писатель Захар Прилепин рассказал, что Хабенского подвергают травле после увольнения Назарова.
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