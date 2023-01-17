В одном из районов Петрозаводска раздались взрывы

Жители Петрозаводска пожаловались на напугавшие их взрывы, которые были слышны в одном из микрорайонов города — Соломенном.

Как уточняет karelinform.ru, страшные звуки объяснялись просто — они раздавались при уничтожении ранее изъятых сотрудниками Росгвардии боеприпасов.

Жителям пояснили, что подобные звуки будут слышны ещё в течение недели, пока военные не ликвидируют все снаряды.

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