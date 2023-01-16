Найденные на прошлой неделе в Приморье детёныши леопарда перестали есть

На прошлой неделе в Приморье в снегу у дороги нашли двух детёнышей леопарда. Поначалу они вели себя активно, сопротивлялись ветеринарам, сообщает издание vostokmedia.com.

Однако в конце прошлой недели котята перестали есть. По камерам видеонаблюдения стало ясно, что они малоподвижны. Врачи называют их состояние критическим.

Если состояние ухудшится, малышам будет оказана экстренная помощь. С полуторамесячными леопардами специалистам работать ещё не приходилось.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.