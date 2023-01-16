На прошлой неделе в Приморье в снегу у дороги нашли двух детёнышей леопарда. Поначалу они вели себя активно, сопротивлялись ветеринарам, сообщает издание vostokmedia.com.
Однако в конце прошлой недели котята перестали есть. По камерам видеонаблюдения стало ясно, что они малоподвижны. Врачи называют их состояние критическим.
Если состояние ухудшится, малышам будет оказана экстренная помощь. С полуторамесячными леопардами специалистам работать ещё не приходилось.
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