В Ставропольском крае дальнобойщиков из одной семьи оштрафовали на 850 тысяч рублей за перегруз

В Ставропольском крае на крупную сумму оштрафовали двух дальнобойщиков, которые превысили допустимую массу груза, пишет newstracker.ru.

Отец с сыном были остановлены сотрудниками ДПС. Выяснилось, что их груз превышал разрешённую массу. Этим был нанесён ущерб федеральной трассе.

Водителям выписали три протокола на общую сумму в 850 тыс. руб. После того как они долго не оплачивали штраф, на их счета наложили арест. Известно, что один нарушитель уже погасил долги, сообщает издание.

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