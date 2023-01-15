В Грузии скончался актëр Вахтанг Кикабидзе

Умер звезда фильма "Мимино" Вахтанг Кикабидзе.

В Грузии в возрасте 84 лет ушëл из жизни актёр Вахтанг Кикабидзе.

Сообщается, что артист умер после продолжительной болезни. Кикабидзе ищвестен широкому российскому зрителю по фильмам "Мимино" И "Не горюй!".

Вахтанг Кикабидзе активно критиковал существующую российскую власть. Из-за неприятия политики РФ он отказывался посещать Россию.

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