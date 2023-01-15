Умер звезда фильма "Мимино" Вахтанг Кикабидзе.
В Грузии в возрасте 84 лет ушëл из жизни актёр Вахтанг Кикабидзе.
Сообщается, что артист умер после продолжительной болезни. Кикабидзе ищвестен широкому российскому зрителю по фильмам "Мимино" И "Не горюй!".
Вахтанг Кикабидзе активно критиковал существующую российскую власть. Из-за неприятия политики РФ он отказывался посещать Россию.
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