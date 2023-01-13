Родители школьников из Ставропольского края пожаловались на отмену бесплатного питания

Родители учащихся одной из школ Ставропольского края пожаловались в соцсетях на отмену бесплатного питания для детей из многодетных семей. Они заявили, что эту льготу передали детям бойцов СВО, пишет издание newstracker.ru.

Теперь родителям школьников придётся платить 65 рублей за завтраки и 70 рублей за обеды. За месяц в итоге выходит около 1500 рублей, что для многих серьёзные деньги, если учесть, что в школу, как правило, ходит не один ребенок.

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