Популярный бар в центре Новосибирска получил штраф за трансляцию музыки зарубежных исполнителей.
Материалы дела Арбитражного суда региона гласят, что общественное заведение бар "Гилти" обязан выплатить 100 тысяч рублей за использование иностранной музыки: Drake, ASAP Ferg, Am Erie, Amerie и Missy Elliott.
Ранее сообщалось, что журналист из Новосибирска ответил на нападки телеведущего Владимира Соловьёва.
Представители "Российского авторского общества" доказали, что в увеселительном заведении ди-джеи используют музыкальные треки, на которые не имеют прав.
Сотрудник бара подтвердил данную информацию.
"На нас подали в суд в конце 2022 года. Требуют взыскать 100 тысяч рублей. За каждого исполнителя по 20 тысяч. Начальство доказывать обратное не стало. Мы всегда крутили кусочки ремиксов известных треков, миксовали их и включали готовый собранный плейлист. Больше ориентируемся на отечественных исполнителей", — цитирует слова работника заведения atas.info.
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