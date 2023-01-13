В Кремле оценили идею о конфискации имущества у покинувших Россию граждан

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что покинувшие Россию граждане не являются врагами государства.

"Здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры всё-таки. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами", — сказал пресс-секретарь президента РФ, чей видеокомментарий опубликовало издание "Лайф".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество у уехавших граждан, которые оскорбляют Вооружённые силы РФ и государство в целом. Он считает, что на сегодняшний день в России недостаточно мер, направленных против людей, которые "публично льют грязь" на страну.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.