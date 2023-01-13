Президент России Владимир Путин дал поручение до 1 февраля проработать идею по освобождению от воинской обязанности врачей, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, в частности, протезистов и ортопедов.
Глава государства поручил Минобороны РФ и Минздраву подготовить эти предложения вместе с властями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее от частичной мобилизации освободили отцов детей-инвалидов и отцов двоих детей, если у их жён срок беременности превышает 22 недели.
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В Минобороны Белоруссии заявили о приведении в боевую готовность артиллеристов региональной группировки войск.