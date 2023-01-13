Артамонов: после взятия Соледара ВСУ посыпятся, как карточный домик

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вскоре посыпятся, как карточный домик, после взятия российской армией Соледара. Такое мнение высказал военный эксперт, обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов в эфире Первого канала.

Он назвал Соледар ключом к проникновению внутрь целого укрепрайона, который состоит из нескольких городов — Дружковки, Константиновки, Соледара, Славянска.

После взятия Соледара и Артёмовска будет Северск. В итоге Авдеевка будет полностью отрезана от системы снабжения, добавил аналитик.

Эксперт также призвал не забывать о соляных шахтах, которые уходят за десятки километров за линию фронта, и тянутся вплоть до других населённых пунктов, где закрепились боевики ВСУ.

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