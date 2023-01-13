Вооружённые силы Украины (ВСУ) вскоре посыпятся, как карточный домик, после взятия российской армией Соледара. Такое мнение высказал военный эксперт, обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов в эфире Первого канала.
Он назвал Соледар ключом к проникновению внутрь целого укрепрайона, который состоит из нескольких городов — Дружковки, Константиновки, Соледара, Славянска.
После взятия Соледара и Артёмовска будет Северск. В итоге Авдеевка будет полностью отрезана от системы снабжения, добавил аналитик.
Эксперт также призвал не забывать о соляных шахтах, которые уходят за десятки километров за линию фронта, и тянутся вплоть до других населённых пунктов, где закрепились боевики ВСУ.
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