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Адвокат Айвар раскритиковала идею Володина о конфискации имущества у покинувших РФ граждан

Общество

Россияне, выехавшие за пределы страны по тем или иным мотивам, не совершили никакого преступления в отношении государства. Об этом заявила адвокат Людмила Айвар, оценивая в интервью Pravda.Ru идею спикера Госдумы Вячеслава Володина о конфискации имущества покинувших РФ граждан.

Адвокат Айвар раскритиковала идею Володина о конфискации имущества у покинувших РФ граждан

По её словам, такие меры не предусмотрены российским законодательством. Как пояснила эксперт, конфискация возможна в том случае, если имущество было приобретено преступным путём.

"Лица, которые выехали за пределы РФ, приобрели имущество законным путём, поэтому огульно отнимать его у них. Если россияне за рубежом оскорбляют власть или Вооружённые силы РФ, то есть другие методы воздействия, например, возбуждение уголовных дел, объявление в розыск, признание иноагентами", — сказала Айвар.

Она назвала конфискацию имущества "чрезмерным наказанием". Адвокат добавила, что эту меру невозможно утвердить в отношении покинувших страну людей, ведь они не совершали никаких экономических преступлений.

Ранее Володин призвал конфисковать имущество у уехавших граждан, которые оскорбляют российскую армию и государство в целом. Он считает, что на сегодняшний день в России недостаточно мер, направленных против людей, которые "публично льют грязь" на страну.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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