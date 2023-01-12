Политолог Маркелов оценил идею создания народных дружин в России

Политолог Сергей Маркелов прокомментировал Pravda.Ru идею создания в России народных дружин для предотвращения диверсий ВСУ.

"Алаудинов сказал то, что уже есть на приграничных территориях — в Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях. Там идёт обучение добровольцев, которых набирают через местные паблики в соцсетях", — отметил Маркелов.

Он напомнил, что украинские беспилотники залетают не только в приграничные регионы, но и в Крым и в Энгельс.

"Значит, в Крыму и Саратовской области тоже нужно создавать народные дружины. С одной стороны, власти будут их создавать, но, с другой стороны, чиновники будут думать: если сейчас поднимем волну народных дружин, то у родителей этих добровольцев начнётся паника по поводу того, что вскоре всех дружинников отправят на секретную мобилизацию", — сказал собеседник издания.

Ранее командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов призвал россиян объединяться в дружины и "быть готовыми к передовой".

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