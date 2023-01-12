Космонавт Борисенко: продление полёта на МКС могло обрадовать космонавтов из РФ

Новость о продлении полёта на МКС может вызвать лишь положительные эмоции у членов экипажа, считает Герой России, лётчик-космонавт Андрей Борисенко.

"Мой второй полёт (в 2017-м году — Прим. ред.) продлили примерно на полтора месяца. В нашем экипаже, кроме как положительных, других эмоций не было. Мы обрадовались продлению командировки, что есть возможность работать дальше", — приводит его слова NEWS.ru.

Для дальнейшего пребывания на МКС у экипажа космического корабля есть всё необходимое, включая еду, воду и кислород, так как внештатные ситуации всегда предусмотрены и на борту всегда есть запас снабжения, отмечает космонавт.

Борисенко прокомментировал и ситуацию с разгерметизацией корабля "Союз МС-22", о которой стало известно из сообщений экипажа. Было решено отправить его на Землю без космонавтов. Он считает, что причиной отказа системы терморегулирования могла стать пробоина.

"Дело не в угрозе для корабля, дело в том, что система терморегулирования потеряла работоспособность. К этому может привести и большой диаметр отверстия, и маленький. От диаметра зависит, через сколько времени система окончательно перестанет выполнять свои функции. Любая негерметичность трубопровода в любой системе, даже микрометровая, ничего хорошего не несёт, — заключил космонавт.

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