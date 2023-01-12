В Тюмени условно осуждённый бывший депутат выложил фото с рабочего места

В Тюмени бывший депутат городской думы от ЛДПР Мурат Тулебаев, осуждённый условно, снова появился на рабочем месте, сообщает nashgorod.ru.

В 2021 году Тулебаева осудили на 3,5 года лишения свободы условно за отмывание и присвоение денег.

Теперь бывший депутат опубликовал в соцсетях фотографию, где находится в кожаном кресле в кабинете с тюменскими региональными и городскими флагами.

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