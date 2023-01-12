Институт Конфуция: россияне часто нарушают традиции, празднуя китайский Новый год

Россияне совершают многочисленные ошибки, празднуя Новый год по китайскому календарю, сообщили в Институте Конфуция НГТУ.

В 2023 году этот праздник наступит 22 января, напоминает atas.info. Как пояснил директор Института Игорь Хрипунов, китайский Новый год следует отмечать на протяжении 15 дней. Он порекомендовал хорошо убраться в квартире перед праздником, а также постирать все вещи.

По его словам, ещё одна традиция — отказаться от мытья головы как минимум на три дня. Жители КНР верят, что на Новый год боги дарят им особую пыль, символизирующую счастье, поэтому боятся смыть её или вымести из дома, указал эксперт.

Он добавил, что китайский Новый год необходимо встречать только в семейном кругу без употребления алкоголя.

Специалист подчеркнул: основным угощением может стать рыба, при этом её нужно полностью доесть. Кроме того, обязательным блюдом на новогоднем столе китайцев являются пельмени, в которые добавлены имбирь и листья сельдерея, объяснил Хрипунов.