В начале января в московском метро ребёнку зажало голову на эскалаторе, в результате чего мальчик получил перелом челюсти и височной кости. Не исключено, что строители сдали подъёмник с нарушениями. Об этом заявил архитектор Николай Шумаков.
Специалист подчеркнул, что эскалатор не должны были эксплуатировать по правилам. Однако надзорные органы дали слабину, отметил он.
"В метрополитене недопустимо, чтобы был хоть какой-то намёк на такую ситуацию, он непозволителен. Эскалатор — зона повышенной опасности", - заявил архитектор в беседе с Телеканалом "360".
Во время пользования эскалатором необходимо соблюдать простые правила: держаться за поручень, не бегать и не препятствовать проходу других пассажиров.
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