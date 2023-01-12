Архитектор Шумаков: необходимо соблюдать правила пользования эскалатором в метро

В начале января в московском метро ребёнку зажало голову на эскалаторе, в результате чего мальчик получил перелом челюсти и височной кости. Не исключено, что строители сдали подъёмник с нарушениями. Об этом заявил архитектор Николай Шумаков.

Специалист подчеркнул, что эскалатор не должны были эксплуатировать по правилам. Однако надзорные органы дали слабину, отметил он.

"В метрополитене недопустимо, чтобы был хоть какой-то намёк на такую ситуацию, он непозволителен. Эскалатор — зона повышенной опасности", - заявил архитектор в беседе с Телеканалом "360".

Во время пользования эскалатором необходимо соблюдать простые правила: держаться за поручень, не бегать и не препятствовать проходу других пассажиров.

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