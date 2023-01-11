В антикоррупционном комитете заинтересовались словами главы ХМАО о том, что все "в доле"

В антикоррупционном комитете прокомментировали скандальное заявление губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которая озвучила выгодную для чиновников схему с долгостроями.

Глава Национального антикоррупционного комитета и член Совета по правам человека Кирилл Кабанов считает ситуацию, когда "все в доле" распространённой. Он отметил, что подобные схемы образуются там, где выделяются бюджетные средства.

"Строительство, ЖКХ, цифровизация, гособоронзаказ и множество других бюджетных секторов рынка до сих пор остаются в зоне с высокой степенью коррупционных рисков", — цитирует слова эксперта издание muksun.fm.

Он подчеркнул, что главы регионов должны пытаться решить проблему, а не просто её озвучивать.

Ранее Наталья Комарова объяснила, что при попытке наказать виновных в том, что в регионе появился долгострой, чиновники выходят "сами на себя", так как там "все в доле".

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