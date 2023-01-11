В Удмуртии больше 100 тысяч жителей сменили национальность

По данным опроса Росстата, в Удмуртии количество представителей титульной нации сократилось на 25%. Об этом пишет udm-info.ru.

В 2010 году в республике удмуртов насчитывалось 410,5 тысяч, а теперь их стало 300 тысяч. В масштабах России за 12 лет удмуртов стало на 30% меньше.

Социологи отмечают, что данные брались из результатов опроса населения, который проводили по принципу самоопределения гражданина без проверки подлинности информации.





Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.