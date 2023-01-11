В Пермском крае запустили национальную систему пространственных данных

В Пермском крае запустили в работу национальную систему пространственных данных. На единой цифровой платформе будут опубликованы сведения о земле, недвижимости, а также кадастровая оценка имущества.

Федеральные власти планируют объединить все данные объектов на территории России и загрузить их в систему к 2030 году. Кроме того, с 1 марта текущего года запланировано провести электронные аукционы на право заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка, сообщает properm.ru.

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