Консервы и дешевый кофе. Как власти "откупаются" от ветеранов

Консервы, махровые полотенца и растворимый кофе подарят ветеранам Санкт-Петербурга к Дню снятия блокады Ленинграда. Такими презентами решили ограничиться районные администрации для выражения признательности людям, с чьей помощью удалось отстоять город.

Ко Дню снятия блокады Ленинграда 27 января городские власти подготовили в подарок ветеранам продукты и сертификаты. Согласно данным сайта госзакупок, жителей МО Волковское ждут махровые полотенца, шушарцам вручат подарочные сертификаты на 500 рублей, а пожилым жителям поселка Усть-Ижора и МО Светлановское подарят продуктовые наборы. Для поздравления ветеранов чиновники решили приобрести чай, растворимый кофе, подсолнечное масло, консервы, сладости — конфеты или варенье, — и немного деликатесов в виде икры и копченой колбасы.

Стоит отметить, что к пожилому возрасту люди зачастую обзаводятся множеством заболеваний, поэтому ассортимент подарков выглядит странным. В связи с диабетом многим пенсионерам противопоказаны сладости, не все могут употреблять консервы и острую колбасу, а растворимый кофе не только нарушает сердечный ритм и повышает давление, но и негативно действует на желудок.

Вызывает вопросы и стоимость подарков. Вместо того, чтобы выразить признательность пожилым петербуржцам с помощью новых медицинских приборов, либо денежных выплат, чиновники решили отделаться формальными знаками внимания в виде копеечных сертификатов и наборов с товарами первой необходимости.

Власти Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым лишь пару раз в год — в январе и мае, — вспоминают о блокадниках и ветеранах, которые героически прошли через все тяготы времени. Растворимый кофе, чай, колбаса выглядят как подарок дальнему родственнику, о котором вспоминают только раз в год. Этого ли отношения заслужили наши ветераны?

Ранее сообщалось о неудовлетворительных условиях, в которых проживают ветераны Санкт-Петербурга. 22 года потребовалось пожилому петербуржцу Борису Королькову, чтобы заставить городские службы привести в порядок крышу его дома. Из-за постоянных затоплений во время дождей мужчина был вынужден спать в коридоре. Лишь после вмешательства Следственного комитета России кровлю над квартирой ветерана привели в порядок.