На новогодних каникулах россияне отправили своим друзьям в "Одноклассниках" почти миллиард подарков и сотни миллионов открыток.
В пресс-службе социальной сети отметили, что пользователи получили свыше 180 миллионов поздравлений в виде снежков, на которых изображены герои популярных мультфильмов. По информации ОК, недельная аудитория сервиса "Моменты" во время праздников возросла до 20 миллионов человек.
"С 30 декабря по 1 января пользователи отправили друг другу 942 миллиона подарков. Это на пять процентов выше прошлогодних показателей", — пояснили в "Одноклассниках".
Больше всего виртуальных сюрпризов дарили своим друзьям жители Москвы, Новосибирска, Краснодара, Екатеринбурга и Самары. При этом представители соцсети выяснили, что наибольшей популярностью пользовался подарок "Снеговик".
Кроме того, в "Одноклассниках" рассказали, что на Новый год все пользователи получили возможность посмотреть культовые советские фильмы, не закрывая переписку с близкими.
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