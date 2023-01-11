На новогодних праздниках пользователи ОК отправили друг другу почти 1 млрд подарков

На новогодних каникулах россияне отправили своим друзьям в "Одноклассниках" почти миллиард подарков и сотни миллионов открыток.

В пресс-службе социальной сети отметили, что пользователи получили свыше 180 миллионов поздравлений в виде снежков, на которых изображены герои популярных мультфильмов. По информации ОК, недельная аудитория сервиса "Моменты" во время праздников возросла до 20 миллионов человек.

"С 30 декабря по 1 января пользователи отправили друг другу 942 миллиона подарков. Это на пять процентов выше прошлогодних показателей", — пояснили в "Одноклассниках".

Больше всего виртуальных сюрпризов дарили своим друзьям жители Москвы, Новосибирска, Краснодара, Екатеринбурга и Самары. При этом представители соцсети выяснили, что наибольшей популярностью пользовался подарок "Снеговик".

Кроме того, в "Одноклассниках" рассказали, что на Новый год все пользователи получили возможность посмотреть культовые советские фильмы, не закрывая переписку с близкими.