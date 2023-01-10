На нижегородского учителя Илью Мясковского завели четыре уголовных дела за дискредитацию ВС РФ

Нижегородский активист и преподаватель истории Илья Мясковский подозревается в дискредитации ВС РФ. На него завели четыре уголовных дела, о чём сообщает newsnn.ru.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 280.3 УК РФ. В соцсетях Мясковский опубликовал картинки, на которых эксперты обнаружили "признаки информационно-психологического воздействия", "слова-триггеры" и "аморальность". Некоторые размещённые изображения содержат критику спецоперации и российского президента Владимира Путина.

Суд ввёл активисту запрет на пользование интернетом. Также ему нельзя получать почту и выходить на митинги.

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