Семьи участников СВО в Удмуртии будут получать продовольственные карты

Члены семей участников спецоперации, проживающие в Удмуртии, будут получать от властей региона продовольственные карты.

Как уточняет udm-info.ru, рассчитывать на их получение смогут одинокие родители бойцов или многодетные семьи.

Номинал продовольственных карт будет составлять 1 или 1,5 тысячи рублей.

"Купить по карте можно только продукты первой необходимости, если купить табачные изделия или алкоголь, карта заблокируется, и пользоваться дальше ею будет невозможно", — рассказала заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госсовете Удмуртии Диана Кропотина.

В зависимости от потребности, продовольственные карты будут выдаваться раз в три-четыре месяца. Средства на карту будут поступать из Фонда президентских грантов, однако поддержать проект финансово могут также рядовые граждане и предприятия, зайдя на сайт ПРОДкарта. рф.

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