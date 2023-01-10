Телефонные мошенники обманули жителя Югры на шесть миллионов рублей

Мошенники украли в течение двух месяцев у жителя Пыть-Яха в Югре шесть миллионов рублей. Об этом пишет muksun.fm.

Неизвестная женщина представилась мужчине сотрудником банка и попросила перевести 3,5 миллиона рублей на "безопасный счёт" для отмены заявки по кредиту.

Через несколько дней мошенники представились следователями и попросили оформить кредит, чтобы закрыть предыдущую заявку. Таким образом на мужчину оформили кредит и кредитные карты на сумму три миллиона рублей.

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