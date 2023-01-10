Минздрав ответил Собчак на критику в адрес состояния женской консультации в Перми

В Минздраве Пермского края прокомментировали пост телеведущей Ксении Собчак о том, что женская консультация №2 в Перми находится в критическом состоянии.

Собчак рассказала, что больнице необходим срочный ремонт: обваливается штукатурка, сливы не работают, а коммуникации износились.

В Минздраве сообщили, что здание, в котором расположена женская консультация, было построено ещё в в 1917 году и провести капремонт просто невозможно.

"Сейчас Минздрав Прикамья прорабатывает вопрос строительства новой поликлиники на 350 посещений в смену, — цитирует сообщение пресс-службы ведомства properm.ru. — После ввода здания в эксплуатацию подразделение женской консультации будет переведено в новое учреждение".

Когда новое здание будет достроено, в Минздраве не уточнили.

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