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Россияне пожаловались на условия в БСМП: в коридоре лежит бомж, врачи матерятся

Общество

Одна из пациенток ГБУЗ БСМП г. Петрозаводска пожаловалась, что в больнице твориться беспредел. По её словам, в коридорах отделения хирургии на полу спят люди без определённого места жительства, а медперсонал может уйти в свою "каморку" выпить и покурить.

Россияне пожаловались на условия в БСМП: в коридоре лежит бомж, врачи матерятся

По словам женщины, душевые и туалеты грязные, в них постоянно накурено.

"В коридоре лежит бомж, в туалете накурено, в душевой тоже, сигарета валяется на полу, — цитирует россиянку karelinform.ru. — Персонал ничего не боится, могут себе позволить материться при пациентах… На посту после 21 никого нет, днём тоже. Если что-то случается, приходится бежать по коридору в поисках врачей, сестёр".

Кроме того, по мнению женщины, персонал "отыгрывается" на пациентах: обзывается и матерится. В комментариях жители города поддержали жалобы и сообщили, что больница буквально кишит тараканами и клопами.

 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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