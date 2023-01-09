Самый титулованный скейтбордист России покатался на скейте с изображением лидера Little Big

Уже сообщалось, как беглый солист группы Little Big Илья Прусикин в православное Рождество катался на роликовой доске в форме креста.

В ответ на это самый титулованный скейтбордист России Максим Круглов прокатился на доске с фото лидера Little Big. После чего сломал доску и выкинул в мусорку.

"А вот это классно. Это очень талантливо. Ответил… ну тому странному гибриду казака с чубом и Гитлера, который в Рождество катался на скейте в виде креста", — в своём Telegram-канале прокомментировал телеведущий и журналист Владимир Соловьёв.

В конце ролика настоящий православный христианин поцеловал свой нательный крест.

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