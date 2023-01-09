В Тюмени горожане забивали канализацию салатами и мандаринами на Новый год

В течении девяти дней после Нового года тюменские коммунальные службы устранили 99 засоров канализации. Об этом рассказал заместитель начальника цеха эксплуатации сетей Александр Гарбузов, пишет издание nashgorod.ru.

Отмечается, что несколько аварийно-спасательных бригад работали в праздники круглые сутки, так как тюменцы забивали канализацию мусором.

Чаще причиной засоров становились салфетки, салаты и корки мандаринов. Благодаря профилактической работе серьёзных засоров удалось избежать.

Росводоканалу удалось снизить аварийность на сетях. За праздники специалистами отремонтированы 4 водопроводные сети. А это в два раза меньше, чем за то же время 2022 года.

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