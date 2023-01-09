Жители Удмуртии возмутились отсутствием нужных антибиотиков

Жители Удмуртии сообщили об отсутствии необходимых антибиотиков в местных аптеках. В качестве примера граждане привели кларитромицин, клацид и амоксициллин.

Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук признала, что такая проблема есть. Вместе с этим чиновница объяснила недостаток лекарств.

"Мало сырья, перерегистрация препарата, реконструкция на заводе-производителе, завышенный спрос", — отметила политик, передаёт udm-info.ru.

Как заявила Пинчук, в случае отсутствия антибиотика врач может подобрать другие таблетки.

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