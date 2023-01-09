Больше всего на зимних каникулах россияне любят лежать на диване и ничего не делать

Согласно опросу, проведённому сервисом путешествий Туту, для четверти жителей России (22% опрошенных) идеальный зимний отдых - ничегонеделание, лёжа на диване. Именно так выглядит излюбленное занятие россиян во время новогодних праздников, пишут "Вести Подмосковья".

При этом почти такая же часть респондентов — 19% — оказалась любителями прогулок по городским улицам, заснеженным паркам и лесным тропинкам. Ещё 18% россиян предпочитают проводить каникулы максимально активно, катаясь на санках, коньках и лыжах. Таких людей, как выяснилось, аж 18%.

На четвёртом месте самых приятных среднестатистическому россиянину занятий оказалось поедание новогодних вкусностей — оливье, селёдки под шубой и мандаринов.

А замыкает пятёрку лидеров новогоднего досуга просмотр фильмов и сериалов, лёжа на диване — этим на каникулах предпочитают заниматься 11% опрошенных.

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